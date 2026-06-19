【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が、シャンパン メゾンであるモエ・エ・シャンドンのイベント『モエ・エ・シャンドン サマーセレブレーション 2026』に登場した。 ■華やかなひとときを過ごした山下智久 モエ・エ・シャンドンは、6月17日に、ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションによる限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」の