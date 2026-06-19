山下智久、モエ・エ・シャンドンのイベントで乾杯！「お招きいただきとても光栄です」

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山下智久が、シャンパン メゾンであるモエ・エ・シャンドンのイベント『モエ・エ・シャンドン サマーセレブレーション 2026』に登場した。

■華やかなひとときを過ごした山下智久

モエ・エ・シャンドンは、6月17日に、ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションによる限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」の発売を記念して、東京・麻布台のJanu Tokyo ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラスにてイベントを開催。

2023年よりモエ・エ・シャンドンのフレンズ オブ ザ ハウスを務める山下智久は、来場ゲストとともに乾杯し、“LIFE IS BETTER WHEN SHARED”というメゾンの精神を象徴する、華やかなひとときを演出した。

さらに、夏菜、マギー、国木田彩良、一ノ瀬颯、高橋アランも来場。初夏のテラスで、氷とともに楽しむシャンパンの新しい魅力と、喜びを分かち合う時間を体感した。

■山下智久 コメント

今回このような素晴らしいイベントにお招きいただきとても光栄です。今回のコラボレーションボトルはホワイトを基調としたデザインで、より夏らしさを感じました。ラベルのディテールにもこだわりが詰まっていて、ファレルさんらしいおしゃれな一本だと思います。アイス アンペリアルは夏にこそ一番おいしく楽しめるシャンパンです。氷を入れることで完成し、時間とともに味わいの変化も楽しめるので、その一瞬一瞬を最後まで味わえるのも魅力だと思います。時間を見つけて海辺で飲めたら最高ですね。そして、“Life is Better When Shared”というメゾンの精神や長い歴史を大切にしながらも常に新しいことへ挑戦し続ける姿勢には、僕自身もとてもインスパイアされています。喜びは誰かと分かち合うことで何倍にもなるものだと思いますし、大切な人の存在を改めて実感するきっかけにもなると思います。このシャンパンを、ぜひ仲間と一緒に楽しみたいです。

■関連リンク

山下智久 OFFICIAL SITE

https://tomohisayamashita.com/