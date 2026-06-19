ある霊能者が、現在開催中のサッカーの北中米W杯期間中に、宇宙人による侵略が起こると予言して話題を呼んでいる。



【写真】世界的スーパースターも連れ去られるのか

インスタグラムで2300万人以上のフォロワーを持つ霊能者のヴォ・バヒアナ氏は、24日にフロリダ州マイアミで行われるブラジル対スコットランド戦の最中、宇宙人がピッチに侵入すると主張。恐怖に震える観客の目の前で選手たちを拉致し、大会がパニックに陥ると警告している。



バヒアナ氏は自身のインスタグラムに動画を投稿し、こうキャプションを添えた。 「ヴォ・バヒアナの予言によると、この日に宇宙人が到着するそうだ。2026年6月24日を覚えておいてほしい。私が夢で見たように、宇宙人がマイアミのサッカースタジアムに侵入する。なんてことだ。バヒアナおばあちゃんは恐怖で震えている」



動画の中で、バヒアナ氏は涙を流しながらその不吉な予兆について、 「マイアミのサッカー場に宇宙人が侵入する夢を再び見たことを報告しなければならない。最初に到着した宇宙船に選手たちが連れ去られる様子をはっきりと目撃した。私もその宇宙船の中にいた」と語った。



さらに、バヒアナ氏の主張によると、宇宙人はピッチから選手たちを連れ去った後、再び戻ってきてスタジアムの観客も拉致し始めるという。 「宇宙船が飛び立った後、さらに大きな母船が到着し、サッカー場から何千人もの人々を連れ去った。多くの悲鳴や泣き声、すると苦しむ人々の姿を目の当たりにした」



バヒアナ氏はこれまで、有名人の訃報や故郷ブラジルを襲った壊滅的な洪水などの自然災害を正確に言い当ててきたと主張している。宇宙人がW杯を乗っ取る幻視を見たのは今回で2度目だという。 「これが2度目の夢なので、非常に恐怖を感じている。彼らは24日にマイアミのサッカー場で行われる試合で、何か極めて恐ろしいことが起きようとしていると告げている」



ヴィニシウス・ジュニオール、ネイマール、エンドリッキといったといったスター選手を擁するブラジル代表は24日に問題のスコットランド戦を迎える予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）