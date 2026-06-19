桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演する。番組では「人誑し / ひとたらし」を披露することが明かされていたが、2曲目として「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」をテレビ初披露することが本日発表された。明日に今期最終話となる第十二席の放送を迎えるテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』。桑田佳祐が一つのアニメ作品のオープニング・エンディング両主題歌を同時に歌唱する貴重なステージとなる