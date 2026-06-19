桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演する。番組では「人誑し / ひとたらし」を披露することが明かされていたが、2曲目として「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」をテレビ初披露することが本日発表された。

明日に今期最終話となる第十二席の放送を迎えるテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』。桑田佳祐が一つのアニメ作品のオープニング・エンディング両主題歌を同時に歌唱する貴重なステージとなる。なお、ソロとしての『ミュージックステーション』出演は2022年11月以来、さらに2026年2月に古希を迎えて以降初のテレビ出演でもある。

6月24日にリリースを控えるソロとして約10年ぶりのCDシングル「人誑し / ひとたらし」。テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として表題曲は4月に先行配信され、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」も、シングル発売に先駆けて6月8日より先行配信がスタートしている。

さらにシングルには、哀愁と祝祭感が交差する「南谷ミュージック・シティー」に加え、カンロとのタイアップ楽曲4曲を収録している。全7曲入りの充実した作品を携えて、7月8日からは全国10都市22公演を巡るアリーナツアー＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞の開幕も控えている。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 通常盤 アナログ盤 ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

グッズ：『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼収録楽曲

人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

南谷ミュージック・シティー

みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）

飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）

聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング） ▼先着予約購入特典

『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』

片面は桑田佳祐の文字を彫り込み、片面は「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークをプリントした両面デザインの木製ストラップ。

対象商品：シングル「人誑し / ひとたらし」（VIZL-3300、VICL-38700、VIJL-61900）

※一部取扱いのない店舗もございます。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※無くなり次第終了となります。お早めにご予約ください。 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」※TVアニメ『あかね噺』OP主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ▼先行配信「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」※TVアニメ『あかね噺』ED主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/akaneonmymind

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/