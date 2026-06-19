セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、手軽に食べられる新スイーツ「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」を6月23日から順次、発売します。【画像】6月23日に新発売される“新スムージー”も！おいしそう！新商品は、濃厚ながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールを組み合わせ、ピンク色のふわふわブリオッシュでサンドした一品。価格は313