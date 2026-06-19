【モデルプレス＝2026/06/19】サッカー⽇本代表「最⾼の景⾊を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJO1（ジェイオーワン）とINI（アイエヌアイ）から結成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」より、白岩瑠姫・高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・金城碧海の4人が、6月22日発売の「JUNON」臨時増刊版8月号（主婦と生活社）の表紙＆裏表紙に登場する。【写真】JO1