ＧＭＯインターネットグループがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１６００万株（自己株式を除く発行済み株数の１６．３２％）、または３００億円としており、取得期間は６月２２日から来年６月２１日まで。資本効率の向上や企業価値の拡大を目的とするほか、０６年から０７年にかけてローンクレジット事業の撤退に伴う資本増強に際して発行した約３８３５万株の取得・消却の早期実