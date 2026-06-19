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◎経済統計・イベントなど ◇６月２２日 ２２：００米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ２３：００ユーロ・消費者信頼感（速報値） ◇６月２３日 １０：３０日・５年物利付国債の入札 １５：４５仏・企業景況感指数 １６：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １６：３０独・製造業購買担当者景気