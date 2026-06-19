来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇６月２２日
２２：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
◇６月２３日
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
◇６月２４日
０８：５０ 日・日銀の金融政策決定会合の「主な意見」
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・経常収支
２３：００ 米・新築住宅販売件数
◇６月２５日
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１０：３０ 豪・失業率
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：３０ 米・個人所得
２１：３０ 米・個人消費支出
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
◇６月２６日
０４：４０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０ 米・卸売在庫
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加
※日・閣議
※インド市場が休場
◇６月２７日
１０：３０ 中・工業企業利益
◎決算発表・新規上場など
○６月２２日
決算発表：あさひ<3333>
○６月２３日
決算発表：サンリオ<8136>
※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>
○６月２４日
決算発表：ハローズ<2742>，セキチュー<9976>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジー
○６月２５日
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>
○６月２６日
決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，西松屋チェ<7545>，ＮａＩＴＯ<7624>，壱番屋<7630>，オークワ<8217>
出所：MINKABU PRESS
◇６月２２日
２２：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
◇６月２３日
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
◇６月２４日
０８：５０ 日・日銀の金融政策決定会合の「主な意見」
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０ 米・経常収支
２３：００ 米・新築住宅販売件数
◇６月２５日
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１０：３０ 豪・失業率
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：３０ 米・個人所得
２１：３０ 米・個人消費支出
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
◇６月２６日
０４：４０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０ 米・卸売在庫
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加
※日・閣議
※インド市場が休場
◇６月２７日
１０：３０ 中・工業企業利益
○６月２２日
決算発表：あさひ<3333>
○６月２３日
決算発表：サンリオ<8136>
※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>
○６月２４日
決算発表：ハローズ<2742>，セキチュー<9976>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジー
○６月２５日
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>
○６月２６日
決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，西松屋チェ<7545>，ＮａＩＴＯ<7624>，壱番屋<7630>，オークワ<8217>
出所：MINKABU PRESS