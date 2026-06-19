◎経済統計・イベントなど

◇６月２２日

２２：００　米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
２３：００　ユーロ・消費者信頼感（速報値）

◇６月２３日

１０：３０　日・５年物利付国債の入札
１５：４５　仏・企業景況感指数
１６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５　仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０　独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議

◇６月２４日

０８：５０　日・日銀の金融政策決定会合の「主な意見」
０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
１０：３０　豪・消費者物価指数
１７：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・経常収支
２３：００　米・新築住宅販売件数

◇６月２５日

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・２０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・新規雇用者数
１０：３０　豪・失業率
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２１：３０　米・個人所得
２１：３０　米・個人消費支出
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：３０　米・耐久財受注
２１：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

◇６月２６日

０４：４０　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０　米・卸売在庫
２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：３０　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加
※日・閣議
※インド市場が休場

◇６月２７日

１０：３０　中・工業企業利益

◎決算発表・新規上場など

○６月２２日

決算発表：あさひ<3333>

○６月２３日

決算発表：サンリオ<8136>
※東証グロース上場：ＬｉＮＫＸ<584A>

○６月２４日

決算発表：ハローズ<2742>，セキチュー<9976>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジー

○６月２５日

決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>

○６月２６日

決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，西松屋チェ<7545>，ＮａＩＴＯ<7624>，壱番屋<7630>，オークワ<8217>

出所：MINKABU PRESS