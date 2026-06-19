わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。今回は……肉と野菜の塩麹炒め弁当1品目主菜肉と野菜の塩麹炒めレシピはこちら豚こまに塩麹をからめ、うまみと柔らかさを格上げ！ほんのりにんにくがきいた、やさしくも〈そそる〉味わい。2品目副菜甘酒のねぎ卵焼きレシピはこ