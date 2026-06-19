千葉ロッテマリーンズは、きょう19日に対戦する東北楽天ゴールデンイーグルス戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）のチケットが完売したことを発表した。【球場グルメ】うまそう…今日発売の小川龍成選手監修「龍成のレモン豚めし」交流戦明けの初戦となるこの日は、千葉ロッテの前監督で先日、東北楽天の監督就任が電撃発表された吉井理人監督の初陣となる。これに加え、「ALL FOR CHIBA」の一環として“美爆音”で話題の千葉・