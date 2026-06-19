大分県大分市佐賀関で大規模な火災が起きて18日で7か月です。 被災地では18日、地元の中学生と住民たちが交流する姿が見られました。 大分市佐賀関 こうした中、住宅を失った被災者は生活の再建に向けて、新たな歩みを進めています。 あの日から7か月を迎えた佐賀関。復興に向け、大分市による被災した建物の公費解体が進められていて、進捗率はおよそ20％だということです。 一方、被災地の公民館では住