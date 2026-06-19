物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、公式アプリとSNSで展開する新キャンペーン「焼肉きんぐで七夕〜肉に願いを〜」を7月1日から期間限定で行います。【画像】「焼肉きんぐ」メニューがリニューアル！新メニューを一挙に見る！新キャンペーンは、期間中に公式アプリで新機能となる「大切な人の誕生日」を登録し、店舗で食事すると抽選でポイントが得られる「アプリ来店ポイントキ