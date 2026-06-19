物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、公式アプリとSNSで展開する新キャンペーン「焼肉きんぐで七夕〜肉に願いを〜」を7月1日から期間限定で行います。

【画像】「焼肉きんぐ」メニューがリニューアル！ 新メニューを一挙に見る！

新キャンペーンは、期間中に公式アプリで新機能となる「大切な人の誕生日」を登録し、店舗で食事すると抽選でポイントが得られる「アプリ来店ポイントキャンペーン」と、期間中に「＃きんぐの肉に願いを」を付けて、「焼肉きんぐ」での食事写真を投稿した人の中から抽選で1人に国産牛5キロがプレゼントされる「ハッシュタグ投稿キャンペーン」の2つが実施されます。

「アプリ来店ポイントキャンペーン」では、キャンペーン期間中に会計時に公式アプリで会員証を提示するのが条件。抽選で777人に「天の川賞（＋7ポイント）」、同じく777人に「織姫賞（＋5ポイント）」と「彦星賞（＋3ポイント）」がそれぞれもらえます。参加賞として「短冊賞（＋1ポイント）」も用意されています。「ハッシュタグ投稿キャンペーン」は公式「X」またはインスタグラムで実施。写真は過去のものでも可能とのことです。期間は両キャンペーンともに、同月8日までです。