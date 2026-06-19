イオンファンタジーに、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の限定プライズが登場︕『トイ・ストーリー５』での活躍にも期待が高まる「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」のペアマスコットやサッカーボール、トートバッグなどがラインナップされます☆ イオンファンタジー ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』限定プライズ 展開期間︓2026年7月3日（⾦） 〜※無く