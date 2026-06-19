小貫莉奈デジタル写真集『この日のために』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））放送中の『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）でエリート刑事・南雲なすかを演じる小貫莉奈さんが、2026年6月15日（月）発売の『週刊プレイボーイ26号』でついに表紙に初登場！これを記念して、現在【週プレ グラジャパ！】では「小貫莉奈特集」ページを公開中。「週プレ グラジャパ！」で発売中の小貫さんのデジタル写真集をまとめてチェックで