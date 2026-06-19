

小貫莉奈デジタル写真集『この日のために』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））





放送中の『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系）でエリート刑事・南雲なすかを演じる小貫莉奈さんが、2026年6月15日（月）発売の『週刊プレイボーイ26号』でついに表紙に初登場！ これを記念して、現在【週プレ グラジャパ！】では「小貫莉奈特集」ページを公開中。「週プレ グラジャパ！」で発売中の小貫さんのデジタル写真集をまとめてチェックできるページとなっています。こちらの記事では、小貫さんのデジタル写真集を一挙ご紹介します！

小貫莉奈デジタル写真集『この日のために』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））

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小貫莉奈デジタル写真集『空まで、もっと高く。』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））





週プレでの初グラビアは2019年、18才の頃でしたが、週プレ グラジャパ！からデジタル写真集を出すのは、2023年に発売されたコチラのデジタル写真集『空まで、もっと高く。』が一冊目となります。身長170cm、股下83cm。完璧すぎるスタイルを大胆に披露した極上の一冊。自然体で伸びやかに。奇抜な衣装も見事に着こなす。しなやかなボディラインの如く、高く高く空まで続く彼女の未来に期待が高まります。



小貫莉奈デジタル写真集『また会えた』（撮影／Takeo Dec.）





2022〜2023年放送の『仮面ライダーギーツ』で"霊長類最速"アスリート・我那覇冴（がなはさえ）／仮面ライダーロポを演じ、圧倒的な存在感を発揮した彼女。放送終了後の2023年に発売されたデジタル写真集『また会えた』は、猛暑の中、プール付きのスタジオで爽やかに佇む姿を捉えた一冊。また会えた喜びを噛み締めたくなるほどに、笑顔たっぷりのグラビア。太陽に照らされた白い肌が美しい！



小貫莉奈デジタル写真集『愛おしく』（撮影／前康輔）





2025年9月発売のデジタル写真集『愛おしく』では、古民家風の旅館を舞台に、自身初の温泉グラビアに挑戦。小江戸の街並みを散策したり、アイスを食べたり。全体的にしっとりとした雰囲気でありながら、彼女との旅行気分が味わえる愛おしさも詰まった一冊となっています。そして目を見張るスレンダーボディは圧巻！ 最高で最強。とにかく見応え十分です！



小貫莉奈デジタル写真集『この日のために』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））





そしてこのたび、初の表紙に登場！ 2泊3日の沖縄ロケで見せた素顔をたっぷり収録。170cmの高身長、長い手足をスラリと伸ばし、派手な衣装も見事に着こなす。砂浜での撮影中には「海に入ってもいいですか？」と自ら水の中へ。雨予報が嘘なくらい天気はずっと晴れ。思わずこぼれる笑顔に、キュンとせずにいられない。

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小貫莉奈特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/306】

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