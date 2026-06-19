〜 2026年6月 企業の「採用」に関するアンケート調査 〜人手不足やAI・DXの普及で、転職市場の活況が続き、近年はリファラル（社員が紹介）やアルムナイ（退職者の再雇用）採用も広がっている。特に、リファラル採用は、転職エージェントの紹介より従業員の定着率が高いと考える企業が多いことがわかった。東京商工リサーチ（TSR）は、採用に関する企業向けアンケート調査を実施した。従業員の定着率が高い採用方法は、「大差