開催国カナダに悲報…“危険タックル”受けて負傷の24歳主力MFに指揮官が心痛「彼を失ったことは大きな痛手だ」【W杯】
カナダ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｂ組）でカタール代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦し、６−０の大勝を収めた。
ただ、快勝の陰でチームを支える24歳主力MFが負傷するアクシデントに見舞われた。
悲劇の場面は３−０で迎えた51分だった。イスマエル・コネが左サイドでボールを受けた際、背後からアシム・マディボの危険なタックルを受けて転倒。左足首付近を痛めた24歳MFは苦悶の表情を浮かべ、担架でピッチを後にした。
主審はこのプレーに対しマディボへレッドカードを提示。すでに１人退場者を出していたカタールは９人での戦いを強いられた。なお、コネは交代時にスタンドからの拍手へ応える姿を見せている。
試合後、アメリカ紙『USA TODAY』によれば、ジェシー・マーシュ監督は負傷したコネを気遣った。
「イスマエルは本当に素晴らしい若者だ。完璧ではないけれど、だからこそ我々は彼を愛している」
さらに指揮官は、その存在の大きさを強調した。
「彼はほかのどの選手にもできないことをやってのける。彼はこのチームのあり方を体現している。ボスニア戦では、彼が我々の最高の選手だった」
一方で、離脱の可能性には大きなショックを受けているようだ。
「彼を失ったことは我々にとって大きな痛手だ。心から彼を気にかけているが、あの子には輝かしい未来が待っている」
なお、この勝利でカナダは１勝１分の勝点４とし、グループBで首位に浮上。スイスと勝点で並ぶものの、得失点差で上回っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ただ、快勝の陰でチームを支える24歳主力MFが負傷するアクシデントに見舞われた。
悲劇の場面は３−０で迎えた51分だった。イスマエル・コネが左サイドでボールを受けた際、背後からアシム・マディボの危険なタックルを受けて転倒。左足首付近を痛めた24歳MFは苦悶の表情を浮かべ、担架でピッチを後にした。
試合後、アメリカ紙『USA TODAY』によれば、ジェシー・マーシュ監督は負傷したコネを気遣った。
「イスマエルは本当に素晴らしい若者だ。完璧ではないけれど、だからこそ我々は彼を愛している」
さらに指揮官は、その存在の大きさを強調した。
「彼はほかのどの選手にもできないことをやってのける。彼はこのチームのあり方を体現している。ボスニア戦では、彼が我々の最高の選手だった」
一方で、離脱の可能性には大きなショックを受けているようだ。
「彼を失ったことは我々にとって大きな痛手だ。心から彼を気にかけているが、あの子には輝かしい未来が待っている」
なお、この勝利でカナダは１勝１分の勝点４とし、グループBで首位に浮上。スイスと勝点で並ぶものの、得失点差で上回っている。
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