破天荒な言動で旋風を巻き起こしたグレート・ティーチャーも52歳。令和ならすべてパワハラ、モラハラともいえる鬼塚の教育方針は28年ぶりの復活作でどう変わるのか─。ということで、昭和生まれの男女500人に「いたら嫌なドラマの先生」を聞きました。1位は意外?納得!?【結果一覧】「実際にいたら嫌な」ドラマの先生ランキング今年7月スタートのドラマの中で、大きな注目を集めているのが、反町隆史主演の学園ドラマ『GTO』（