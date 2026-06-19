Modular Rackingの使用イメージ エミライは、FIIOのデスクトップ用オーディオラック「Modular Racking」を6月26日に発売する。カラーはブラックとシルバー。価格はオープンで、市場想定価格は14,850円前後。 FIIOのHi-Fiデバイスを美しく整理・収納するために開発された幅310mmのモジュラー式ストレージラック。棚板を追加・取り外して、自由にセットアップをカスタマイズでき