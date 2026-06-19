Modular Rackingの使用イメージ

エミライは、FIIOのデスクトップ用オーディオラック「Modular Racking」を6月26日に発売する。カラーはブラックとシルバー。価格はオープンで、市場想定価格は14,850円前後。

FIIOのHi-Fiデバイスを美しく整理・収納するために開発された幅310mmのモジュラー式ストレージラック。棚板を追加・取り外して、自由にセットアップをカスタマイズできる。

カラーはブラックとシルバー

Kシリーズなど、ハーフサイズ以下の横置き型オーディオ機器の収納にフィットするよう設計されており、各棚には放熱用ベントスリットを備え、均一な熱分散も促進。垂直にスタックできる構造により、デスクでの省スペースも実現する。

対応するモデルは、SR11/K11 R2R/K13 R2R/K15/K17/K19/BR15 R2R/WARMER R2Rなど。外寸は約310×247mm(幅×奥行き)、内寸は約262×199×85.4mm(幅×奥行き×高さ)。

各支柱には専用のショックアブソーバースパイクとスパイクシューを装備し、コンポーネント間の振動と共振を大幅に低減。重量のある機器を載せても安定性を保ち、「サウンドのクリアさと一貫性を目に見えて向上させる」という。

16mm径のソリッドメタルから精密加工された各支柱は、高い機械的強度を発揮。1棚あたり最大10kgの耐荷重を実現している。