夏の旅行シーズンに向けて、便利なトラベルグッズが気になるという方も多いのでは？今回ダイソーで見つけたのは、薄型のパスケース。パスポートやカード、チケットなど、バッグの中でかさばりがちな貴重品をすっきりまとめて持ち歩ける優れものです♪とにかく軽くてコンパクトだから、旅行好きさんはぜひチェックしてみて。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パスケース価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード