かさばる悩みを即解決！便利すぎてもう手放せない♡夏の旅行で大活躍する100均の薄型黒ケース

夏の旅行シーズンに向けて、便利なトラベルグッズが気になるという方も多いのでは？今回ダイソーで見つけたのは、薄型のパスケース。パスポートやカード、チケットなど、バッグの中でかさばりがちな貴重品をすっきりまとめて持ち歩ける優れものです♪とにかく軽くてコンパクトだから、旅行好きさんはぜひチェックしてみて。

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商品情報

商品名：パスケース

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480470443

軽くてシンプルなダイソーの黒パスケース

海外旅行や出張の際、パスポートやチケット、カード類などの細かなアイテムの管理に悩むことはありませんか？

今回は、そんなときに頼りになるアイテムをダイソーで発見！

その名も「パスケース」は、必要なものをまとめて収納できるうえ、驚くほど薄くて軽い優秀アイテムなんです♡

本体はブラックカラーのシンプルなデザインで、素材は塩化ビニール製。

サイズはパスポートよりひと回り大きい程度で、手に取ると驚くほど軽量。旅行先では歩き回ることも多いので、少しでも荷物を軽くしたい方にぴったりです。

4つの収納スペースで整理しやすい♪

内側の機能も充実していて、窓付きポケット、カードポケット、レシートなどを入れられるポケット、パスポートホルダーの計4つの収納スペースを搭載。

パスポートや搭乗券、カード類をまとめて管理できるため、必要なものを探す手間が省けます。

左側手前のカードポケットは、上下にスリットが入った仕様。上部のスリットにはレシートなども収納できるので便利ですが、上と横のスリット部分は収納スペースが共通になっているため、重ねて入れすぎると少し取り出しにくく感じるかもしれません。

とはいえ、カードポケットの裏側にも収納スペースが備わっているので、チケットやレシートなどを分けて入れられるのは嬉しいポイント。収納スペースが分かれていて整理のしやすさは◎。

反対側にはパスポートの裏表紙を挟んで固定できるスペースを搭載。しっかり収納しながらも、必要なときにはサッと引き抜けるので、入国審査や搭乗手続きの際もスムーズです。

パスポートをセットした状態でも厚みがほとんど出ず、非常にコンパクトなのも嬉しいポイント。普段使いのバッグに入れても場所を取らないので、必要なものだけをスマートに持ち歩けますよ。

今回は、ダイソーの「パスケース」をご紹介しました。

旅行中の細かなストレスを減らしてくれるアイテムです。ひとつ持っておくと損なしの便利なアイテムなので、気になる方はぜひトラベルグッズ売り場でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。