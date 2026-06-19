久松宏輝トレーナー推奨…長打力アップへ「柔らかな胸周り」作るダンスバッティングで打球を遠くへ飛ばすには、体全体を使ったスイングが不可欠。そのためには、体の捻転に繋がる「胸の柔軟性」を高めることが重要になる。明徳義塾高の出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、胸の可動域を広げる「胸郭ダンス」を紹介している。「胸周りはバッティングにおいて大事です。捻転を習得する上で、胸郭