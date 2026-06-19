6月17日に東京・永田町の衆議院議員会館にて、昨年12月に野球の普及と振興を目的に設立された超党派「野球の未来を考える議員連盟」の第2回総会がおこなわれた。そこで飛び出した日本プロ野球の球団数拡大（エクスパンション）への言及が波紋を広げている。【写真】現日本ハム監督・新庄剛志の阪神時代がイケメンすぎる王貞治会長と栗山英樹オフィサーが球団数拡大へ言及発言の主は、ソフトバンクの王貞治球団会長と、日本ハム