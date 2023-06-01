MATCH 25グループA第2戦2026年6月19日 1:00キックオフ（会場：アトランタ・スタジアム)チェコ 1-1 南アフリカW杯のグループステージも2戦目に突入、ここからは結果次第では決勝トーナメント進出を決める国も出てくるなか、グループAではチェコと南アフリカが激突した。この両者は互いに初戦を落としており、チェコは韓国に1-2、南アフリカはメキシコに0-2で敗戦。今大会は3位でも突破の可能性を残すため、お互いにとってこの2戦