MATCH 25 グループA第2戦



2026年6月19日 1:00キックオフ（会場：アトランタ・スタジアム)



チェコ 1-1 南アフリカ



W杯のグループステージも2戦目に突入、ここからは結果次第では決勝トーナメント進出を決める国も出てくるなか、グループAではチェコと南アフリカが激突した。この両者は互いに初戦を落としており、チェコは韓国に1-2、南アフリカはメキシコに0-2で敗戦。今大会は3位でも突破の可能性を残すため、お互いにとってこの2戦目は非常に大きな意味を持つ。





序盤からチェコが攻勢に出ると、左サイドのフロジェクからのクロスをソイカがワンタッチでスルーパスを送り、最後はサディレク。いい試合の入りを見せたチェコが先制に成功する。一方の南アフリカは徐々にリズムを掴むと、右サイドを中心に個の力で打開を試みる。失点して以降は南アフリカが積極的に前に出て、ゴールに迫ろうとするもチェコも安定した守備を見せ、決定機を作らせない。しかし、チェコもボールを持たれる時間が長くなり、なかなか前に出ることはできず。シュートまでの形を作れない。前半はチェコのリードで折り返す。後半も1点を追いかける南アフリカが縦に速い攻撃で前への圧力を高めるも前半同様シュートが枠に飛ばない。対するチェコは立ち上がりこそシュートチャンスを幾つか作ったものの、その後はボールを持たれ、守備に回る時間が続く。攻める南アフリカと耐えるチェコという構図が続くなか、73分には南アフリカFWマクゴパがヘディングでゴールに迫るが、これはうまくミートできず。両チーム交代カードを切って流れを変えようとする。さらにチェコは守備的な選手を投入し、逃げ切りを図る。80分南アフリカはPKを獲得。右サイドのマセコがカットインから左足をふると、シュルツの腕に当たり、PKに。南アフリカは絶好のチャンスを得ると、これをモコエナが左隅に冷静に沈めて追いつく。猛攻しかけた南アフリカが終盤に試合を振り出しに戻す。追いつかれてしまったチェコは終盤猛攻を仕掛けるも南アフリカも体を張ったディフェンスを見せやらせない。90＋5分にはマクゴパがフィジカルの強さを見せ、突破するもシュートは力が入らず。南アフリカも逆転ゴールを狙い攻め立てる。これ以上スコアは動かず、初戦を落とした両者の戦いは1-1のドローに終わった。［スコア］チェコ 1-1 南アフリカ［得点者］チェコミハル・サディレク（6）南アフリカテボホ・モコエナ（83：PK）［ポゼッション］チェコ 38%南アフリカ 55%中立 7%［シュート数］チェコ：15本南アフリカ：16本［枠内シュート］チェコ：3本南アフリカ：4本［イエローカード］チェコラディスラフ・クレイチー南アフリカテボホ・モコエナタレンテ・ムバサ［レッドカード］チェコ南アフリカチェコフォーメーション：［3-5-2］監督：ミロスラフ・コウベクGKマチェイ・コヴァージュ（PSV）DFトマシュ・ホレシュ（スラヴィア・プラハ）ロビン・フラナーチ（ホッフェンハイム）ラディスラフ・クレイチー（ウォルバーハンプトン）MFヴラディミール・ツォウファル（ホッフェンハイム）ミハル・サディレク（スラヴィア・プラハ）ヴラディミール・ダリダ（フラデツ・クラーロヴェー）ルカシュ・チェルフ（ヴィクトリア・プルゼニ）アレクサンドル・ソイカ（ヴィクトリア・プルゼニ）FWアダム・フロジェク（ホッフェンハイム）パトリック・シック（レヴァークーゼン）交代出場54分 アレクサンドル・ソイカ→ヤロスラフ・ゼレニー（スパルタ・プラハ）54分 ヴラディミール・ダリダ→パベル・シュルツ（リヨン）65分 アダム・フロジェク→ルカシュ・プロヴォド（スラヴィア・プラハ）65分 ミハル・サディレク→トマシュ・ソウチェク（ウェストハム）77分 ルカシュ・チェルフ→ダビド・ジマ（スラヴィア・プラハ）南アフリカフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ウーゴ・ブロースGKロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）DFクリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）イメ・オコン（ハノーファー）ムベゲゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイアー）オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）MFテボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）ジェイデン・アダムズ（マメロディ・サンダウンズ）タレンテ・ムバサ（オーランド・パイレーツ）オスウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）タペロ・マセコ（AELリマソール）FWイクラーム・レイナーズ（マメロディ・サンダウンズ）交代出場46分 ジェイデン・アダムズ→レレボヒレ・モフォケング（オーランド・パイレーツ）65分 イクラーム・レイナーズ→エビデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）83分 タペロ・マセコ→カモゲロ・セベレベレ（オーランド・パイレーツ）