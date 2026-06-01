今季ラ・リーガ23ゴールのマジョルカの主砲ムリキのフェネルバフチェ移籍が決定
フェネルバフチェは18日、コソボ代表FWヴェダト・ムリキの完全移籍に関するマジョルカとの原則合意を発表した。同選手はメディカルチェックと現地での書類手続きを経て、正式にフェネルバフチェの一員となる。
現在32歳となる194センチメートルの大型ストライカーのムリキ。2022年1月に加入したマジョルカではすぐさま前線の主軸を担うと、今季はキャリアハイとなる23ゴールを記録。結局、“プリメーラ”（スペイン1部）での通算ゴール数を「57」に伸ばしたベテランストライカーは、元カメルーン代表FWサミュエル・エトー氏が保持していたクラブ記録（54ゴール）を更新し、新記録を樹立した。
ただ、個人としては孤軍奮闘の活躍を見せたものの、クラブは18位でセグンダ降格が決定し、2029年まで契約を残しているものの、今夏の移籍が有力視されていた。キャリアを通じて長らくトルコでプレーしたムリキは2019−20シーズンにフェネルバフチェでプレーしており、6年ぶりの古巣帰還となる。
現在32歳となる194センチメートルの大型ストライカーのムリキ。2022年1月に加入したマジョルカではすぐさま前線の主軸を担うと、今季はキャリアハイとなる23ゴールを記録。結局、“プリメーラ”（スペイン1部）での通算ゴール数を「57」に伸ばしたベテランストライカーは、元カメルーン代表FWサミュエル・エトー氏が保持していたクラブ記録（54ゴール）を更新し、新記録を樹立した。
ただ、個人としては孤軍奮闘の活躍を見せたものの、クラブは18位でセグンダ降格が決定し、2029年まで契約を残しているものの、今夏の移籍が有力視されていた。キャリアを通じて長らくトルコでプレーしたムリキは2019−20シーズンにフェネルバフチェでプレーしており、6年ぶりの古巣帰還となる。