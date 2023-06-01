ブラジル代表FWネイマールは、FIFAワールドカップ2026・グループC第2節のハイチ代表戦も欠場するようだ。18日、ブラジルメディア『グローボ』が報じている。ネイマールは今大会のW杯メンバーに選出され、約2年8カ月ぶりに“セレソン”復帰を果たした。しかし、近年は負傷に泣かされており、先月17日に行われたカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAの第17節コリチーバ戦でふくらはぎを負傷。同27日に代表チームに合流したもの