コーチェラ2026でのイギー・ポップのステージは、ここ日本からも大勢の人々が配信を見たと思う。ニック・ジナー（ヤー・ヤー・ヤーズ、Head Wound City）、ブラッド・トゥルアックス（インターポール）、ユリアン・ハックニー（The Armedの一員、2019年のコンヴァージ来日時にベン・コラーの代打を務めたドラマー）といった強力な面々が居並ぶバック・メンバーの中で、短髪のサキソフォン奏者の存在に気を惹かれた方も少なからずい