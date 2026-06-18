EDIFIERのブランドキャラクターを務める俳優・山粼賢人氏 Edifier Japanは、EDIFIERのブランドキャラクターを務める俳優・山粼賢人氏を起用した新CMを18日に公開。スピーカー「M90」やヘッドフォン「WH950NB Pro」を紹介しているほか、イヤカフ型イヤフォン新製品「Comfo Bass Pro」も登場している。18日には山粼賢人氏がゲストとして登場するCM発表会が開催された。 山粼