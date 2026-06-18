EDIFIERのブランドキャラクターを務める俳優・山粼賢人氏

Edifier Japanは、EDIFIERのブランドキャラクターを務める俳優・山粼賢人氏を起用した新CMを18日に公開。スピーカー「M90」やヘッドフォン「WH950NB Pro」を紹介しているほか、イヤカフ型イヤフォン新製品「Comfo Bass Pro」も登場している。18日には山粼賢人氏がゲストとして登場するCM発表会が開催された。

山粼賢人氏

【EDIFIER】山粼賢人さん最新CM公開

このCMの中に登場する新製品のヘッドフォン「WH950NB Pro」は9月発売予定で、進化したノイズキャンセリング機能や、多彩なサウンドモードを搭載するという。

イヤカフ型の「Comfo Bass Pro」は8月発売予定で、最大35時間の長時間バッテリー駆動が可能なほか、BassTurboのダイナミック低周波強化技術も搭載する。

中国本社トップであるEDIFIER Globalグループ CTO兼製品開発統括責任者 温莘Stanley氏

発表会には、中国本社トップであるEDIFIER Globalグループ CTO兼製品開発統括責任者 温莘(おん・いく)Stanley氏も来日。ブランド30周年の歩みとグローバル市場および日本市場における今後の成長戦略も説明した。

Stanley氏は、EDIFIERが30年間、研究開発とイノベーションに注力し、世界市場におけるリーディングブランドに成長してきた歴史を紹介。創業は1996年。オーディオ機器の設計・製造を中心に展開し、2010年2月には自主ブランドを擁するメーカーとして初めて深圳A株に上場。

現在では80以上の国と地域で製品を展開。2025年の輸出売上高は前年比で約30%の成長を記録し、「世界を目指す中国オーディオブランドの確固たるベンチマークになった。国内市場においても、当社のマルチメディアスピーカーは約50%のトップシェアを誇り、完全ワイヤレスイヤフォンは常に出荷台数トップ3に名を連ねている」とのこと。

さらに、音響素材の基礎研究やドライバー設計、回路開発、アルゴリズムの最適化、スマートマニュファクチャリングまで、完全に自社で完結するエンドツーエンドの開発体制を構築。

日本の静電型ヘッドフォンブランドSTAXの買収や、アメリカの平面磁界型ヘッドフォンの先駆者Audezeへの出資を通じ、「世界最高峰の音響響リソースを統合してきた」と振り返る。これにより、エントリーモデルからフラッグシップモデルまでを網羅する包括的な技術基盤を確立。2025年末時点で、全世界で580件を超える特許を保有している。

アクティブスピーカーのラインナップも展示された

EDIFIERとフィル・ジョーンズ氏が提携して誕生したAIRPULSEのスピーカーも展示された

一方で、Stanley氏は「30年の歴史があるとはいえ、業界全体で見れば私たちはまだ後発企業。国際的な巨大企業が伝統的に強みを持つ領域で正面から争うのではなく、彼らが見落としている、あるいはニーズが十分に満たされていない特化型のセグメントに深く入りこんでいる」と、自社の強みを説明。

その結果、「ワイヤレス平面磁界型ヘッドフォン、アクティブ・デスクトップモニター、マルチチャンネル対応のノイズキャンセリングイヤフォンといったカテゴリーにおいて、私たちは絶対的な優位性を確立している。また、ライフスタイル向けホームオーディオやゲーミングオーディオの分野でも強力な競争力を有している」という。

そして、「いかなる市場においても、現地の皆様の習慣や美的嗜好を深く理解することに時間を費やし、ニーズや好みに合わせた最適な製品を提供できるようにしている」とし、、グローバルな視野と徹底したローカライズを実施している事も説明。

「30年という歳月はひとつの通過点に過ぎない。私たちはこれからも、音の可能性に限界を設けることなく、挑戦を続けてまいります」と決意を語った。

ゲストとして登壇した山粼氏は、EDIFIERのアクティブスピーカー新製品であるM90について、「カラーやデザインが、家のインテリアと馴染みやすい。音もクリアで、体が音に包みこまれるようなサウンドで魅力的。今回のCM撮影でも、スタジオにあるM90で音楽を流していただいたので、リラックスして撮影に臨めました」と振り返る。

アクティブスピーカー新製品であるM90。写真は30周年記念の特別なモデルで、筐体に柔らかな素材を貼り付けているほか、側面に30周年記念のプレートが取り付けられていた

【メイキング】山粼賢人とEDIFIERが魅せる至高の世界観

普段もEDIFIERのスピーカーを活用しているという山粼氏。レトロなデザインのポータブルBluetoothスピーカーである「MP330」は、「車に載せて撮影現場まで思って行って、音楽を流したりもしています。可愛いデザインで気に入っています」とのこと。

レトロなデザインのポータブルBluetoothスピーカーである「MP330」

EDIFIERブランドが30周年を迎えた事にちなみ、30代になって感じた事を聞かれると、山粼氏は「体はまだ元気に動くし、経験や知識は増えてきて、今が一番頭を使いながら、体も動かせる良い時期なのかもしれません」とコメント。

その中でも、「映画でもアクションは沢山やらせていただいています。アクションについては、自分自信で進化を実感できており、続けてきてよかったなと思いますね」と笑顔を見せた。

EDIFIERのアンバサダーとしては、「EDIFIERさんが30周年、自分も31歳なので、共鳴しながら、進化し続けたい。M90だけでなく、EDIFIERのイヤフォンやヘッドフォンもスタイリッシュで音も良い。凄くおすすめだなと思っているので、今後もその魅力をもっと伝えられるよう頑張りたい」と語った。