《日本の山奥で土に触れ、田んぼや畑を耕しながら、昔から受け継がれてきた文化や知恵、職人の手仕事に日々心を動かされています》6月18日に更新したInstagramで、こう綴ったのはモデルでタレントのローラ（36）だ。《皆さまへ》という書き出しで、自身が手がけるファッションブランド「StudioR330」を2026年7月末で終了すると発表した。ローラは、10年前にアメリカ・ロサンゼルスで環境へ配慮した同ブランドを立ち上げた経緯を振