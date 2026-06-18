中東情勢の悪化に伴うナフサ不足により、住宅業界では資材高騰や不足の影響が深刻化しています。住宅メーカーが坪単価の値上げを余儀なくされるなか、購入検討者の間では、月々の負担を抑えるために40年以上の長期ローンを選ぶ動きや、「建売住宅」へのシフトが進んでいます。 【写真を見る】住宅価格高騰、利上げでマイホームに異変「40年・50年ローン」急増…割安な「建売」にシフト 深刻化す