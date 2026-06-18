アメリカ発のクイックサービス・ハンバーガーチェーン「バーガーキング」から、夏限定の「BBQステーキワッパー」3種が登場！直火焼きビーフに牛バラステーキを豪快に重ね、10種スパイスが香るコク深い「特製BBQスパイスソース」で仕上げたボリューム満点の新作バーガーです☆ バーガーキング「BBQステーキワッパー」 発売日：2026年6月19日（金）〜販売店舗：国内のバーガーキング店舗※「東京競馬場店」「京都競