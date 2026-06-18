ストーリーテラー・タモリさんと豪華キャストが“奇妙な世界”へと誘うフジテレビ系人気オムニバスドラマシリーズ『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、６月27日（土）午後９時から放送される。【写真】『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』では趣里が主演の『実家じまい』も放送される新作短編４本を予定。発表となった4作目は、杉野遥亮さん主演の『マザーズオークション』。岸田亮（杉野遥亮）、26歳。ニートの彼は、実家の