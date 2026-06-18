「八つ墓村」ティザービジュアル (C)2026「八つ墓村」製作委員会 (C)Yokomizo Seishi/KADOKAWA 9月18日に全国公開される完全新作映画「八つ墓村」のキャスト、監督、ティザービジュアル、特報映像、キャスト・スタッフコメントが一挙公開された。主人公の名探偵・金田一耕助は歌舞伎役者で俳優の尾上松也が演じる。 ミステリー界の巨匠・横溝正史の金字塔であり、シリーズ累計発行部数5,500万部を