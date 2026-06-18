マウナケアビーチホテルは、リニューアルを4月に完了した。客室はメインタワーとビーチフロントウィング全室を改装し、木材を使った内装やキルトを配した布装飾に更新したほか、デラックスカテゴリーには洗浄便座を導入した。約2,044平方メートルのスパアットマウナケアと約232平方メートルのフィットネスセンター、大人専用インフィニティラッププールを新設し、トリートメントルームやスチームサウナ、ガーデン、プールを備えた