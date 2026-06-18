マウナケアビーチホテルは、リニューアルを4月に完了した。

客室はメインタワーとビーチフロントウィング全室を改装し、木材を使った内装やキルトを配した布装飾に更新したほか、デラックスカテゴリーには洗浄便座を導入した。約2,044平方メートルのスパアットマウナケアと約232平方メートルのフィットネスセンター、大人専用インフィニティラッププールを新設し、トリートメントルームやスチームサウナ、ガーデン、プールを備えたウェルネスデッキを整えた。

プールエリアは海側にジャグジーを移し、ファミリー向けプールと5棟のプライベートカバナを整備したほか、ハワイ固有植物に囲まれたキッズエリアを新設した。隣接するマウナケアゴルフコースでは、芝やバンカーを全面的に改修し、初代設計者の子息による再設計でコース全体の一貫性とプレー環境を高めた。

レストラン「マンタ」では地元の農家や漁師、ホテル敷地内ガーデンから仕入れる食材を使うメニューに刷新し、朝食ブッフェやパシフィックリム料理を提供する。ビーチフロントの「ハウツリーカンティナ」では昼にサラダやバーガーなどの軽食、夜にメキシコ料理を出し、バー「コッパーバー」でも多様な料理を用意する。