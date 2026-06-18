鹿児島県立高校に通っていた男子生徒が自殺を図り、深刻な後遺症を負ったのは教師による「不適切な指導」が原因だったとして、元生徒側が県を相手取り、計約4600万円の損害賠償を求める訴訟を鹿児島地裁に起こしている。原告側は、密室でおこなわれた「欠点指導」が社会通念を著しく逸脱した違法行為だったと主張。また、事故後に作成された報告書についても、元生徒は「事実と異なる内容が記載されている」として強い不信感を抱い