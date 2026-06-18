おいしいキュウリの選び方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】知らなかった…！これが新鮮なキュウリの「3つの特徴」です公式アカウントは「パリパリとした歯ごたえがたまらないキュウリ」「サラダや浅漬け、麺類のトッピングなど、これからの季節に欠かせない野菜です」と投稿。おいしいキュウリを選ぶ上で注目すべきポイントについて、次のように