同じメニューでも、食べる順番を意識するだけで「太りにくさ」は大きく変わります。野菜・タンパク質・主食の順に食べる「ベジファースト＋プロテインセカンド」の効果と、日本人に取り入れやすい食材について医師に伺いました。今回のテーマは、「最初に食べると太りにくい食材と、効果的な食べる順番」です。「野菜→タンパク質→主食」の順番が鍵食事では、「何を食べるか」だけでなく「どの順番で食べるか」も重要です。最初に