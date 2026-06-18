40歳の頃から、「最近、スマホを少し離さないと見えづらい」「夕方になると小さい字を見るのがつらい」「何だか目が疲れる」など、目に変化を感じる人が増えてきます。その代表的な症状が「老眼」です。【画像】あなたも当てはまる？これが老眼の「初期症状」ですただ、いわみ眼科（兵庫県芦屋市）理事長で眼科医の岩見久司さんは、老眼は単純に「小さい文字が見えにくくなる」だけではないと指摘します。そこで、老眼の初期