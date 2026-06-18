ラジオ関西で「観光バス旅行の魅力」を探るコーナー（パーソナリティー：谷五郎）がスタート。今回は神姫観光株式会社姫路営業所のガイド・大澤加菜さんに話を聞きました。（左から）バスガイドの大澤加菜さん、パーソナリティーの洲崎青花と谷五郎☆☆☆☆大澤さんは観光バスの魅力のひとつに「バスガイド」を挙げます。彼女が学生時代の修学旅行で出会ったバスガイドは、観光地の案内や方言でアニメ主題歌を歌い楽しませてく