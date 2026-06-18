ラジオ関西で「観光バス旅行の魅力」を探るコーナー（パーソナリティー：谷五郎）がスタート。今回は神姫観光株式会社姫路営業所のガイド・大澤加菜さんに話を聞きました。

（左から）バスガイドの大澤加菜さん、パーソナリティーの洲崎青花と谷五郎

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大澤さんは観光バスの魅力のひとつに「バスガイド」を挙げます。彼女が学生時代の修学旅行で出会ったバスガイドは、観光地の案内や方言でアニメ主題歌を歌い楽しませてくれたそう。「キレイで笑顔が素敵で、とても印象的でした。大人になって自分も人の心に残る仕事がしたいと思い、この仕事を選びました」と話します。

バスガイドを務める上で大澤さんが大切にしているのは「乗客の反応」だとか。そのため、普段から観光地の歴史やトピックスなどの自習は欠かさないといいます。情報収集源は本やネットはもちろん、現地の人との何気ない会話にまで及びます。そうすることで「地元民しか知らないネタ」の収集をしているのだとか。

楽しませつつ気を配り、乗客への「もてなし」を第一に考えるのがバスガイド（イメージ）

また、「乗客の観察」も重要な仕事だと大澤さん。幅広い年齢層が利用する観光バス旅行では相手に合わせた話し方や接し方が必要となり、それが「もてなし」に繋がるとか。また“走行中のトイレ”に関しては声がけを遠慮する人も多いようで、ハプニングにならないよう一人ひとりの様子をよく見ているそう。「もよおした場合は我慢せず、是非ともガイドにお声がけください」とアナウンスしました。

大澤さんいわく、これからの季節のおすすめスポットは京都・貴船の川床だとか。涼しく風情のあるロケーションで味わう川床料理は格別だと述べ、インタビューを締めくくりました。



川床（イメージ）

※ラジオ関西「谷五郎の笑って暮らそう」202６年5月24日放送回より