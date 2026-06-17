長期政権を築いたペップ・グアルディオラがクラブを去り、新体制となるマンチェスター・シティ。エリオット・アンダーソン等の獲得を目指すなど、すでに新シーズンに向けて動き始めている。ただ、獲得だけでなく、放出の噂もちらほら出ており、8月のリーグ開幕戦では誰が先発に選ばれるのだろうか。『The Athletic』はシーズン開幕前の現段階の移籍の噂をまとめており、クロアチア代表ヨシュコ・グヴァルディオルの契約延長につい