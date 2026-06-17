カーボベルデのヴォジーニャが今大会の注目選手の1人に北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、現地時間6月15日に行われた初戦のスペイン代表戦で0-0の引き分けに持ち込み、W杯初の勝ち点を獲得した。マン・オブ・ザ・マッチの活躍を見せたGKヴォジーニャのインスタグラムがフォロワー1000万人を突破した。現在40歳のヴォジーニャは、大会全体で見ても7番目の年長者。「ヴォジーニャ」はニックネームで