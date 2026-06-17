「ドジャース１−０レイズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が６回無失点の快投でチームトップとなる８勝目をマークした。試合後のクラブハウスでは「ありがとう、ショウヘイ」と言って満面の笑みを浮かべた。６回を投げ終えた直後だった。レイズ打線をわずか３安打に封じ、無四球でテンポよくアウトを積み重ねたロブレスキー。ベンチ裏へ向かうと、ロバーツ監督が追いかけてきた。ここ